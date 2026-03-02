DAX 24.001 -0,9%ESt50 5.824 -0,8%MSCI World 4.487 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.857 +0,2%Bitcoin 62.509 +0,1%Euro 1,1600 -0,3%Öl 84,01 +1,7%Gold 5.111 -0,6%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefer -- Wall Street leichter -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

46,22 EUR -2,08 EUR -4,31 %
STU
Marktkap. 50,59 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

15:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,22 EUR -2,08 EUR -4,31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
46,15 €		 Abst. Kursziel*:
-6,83%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
46,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,97%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

15:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight Barclays Capital
13:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
10:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
09:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Experten-Einschätzung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight
finanzen.net DHL-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose übertroffen - 2026 weiteres Ergebniswachstum erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
dpa-afx ROUNDUP 3: DHL blickt wegen geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend auf 2026
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Post AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
