Roche Aktie
Marktkap. 315,16 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Buy
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
384,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
340,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
341,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|13:11
|Roche Buy
|UBS AG
|08:36
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:11
|Roche Buy
|UBS AG
|08:36
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:11
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG