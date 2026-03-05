DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1360 -4,8%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Roche Aktie

377,00 EUR +0,20 EUR +0,05 %
L&S
341,30 CHF -10,20 CHF -2,90 %
SWX
Marktkap. 315,16 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
384,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
340,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
341,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

