Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
Neue Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral Neue Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral
Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Roche Aktie

Roche Aktien-Sparplan
402,20 EUR +5,90 EUR +1,49 %
FSE
366,10 CHF +4,70 CHF +1,30 %
SWX
Marktkap. 315,73 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
Deutsche Bank AG

Roche Hold

10:01 Uhr
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
402,20 EUR 5,90 EUR 1,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Der jüngste Studienerfolg von Gazyva im Bereich der Autoimmunologie sowie aktuelle Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose stellten eher geringfügig positive Aspekte für den Pharmakonzern dar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
365,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
366,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,13%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:01 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.02.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Autoimmunerkrankung Roche-Aktie unbeeindruckt: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung Roche-Aktie unbeeindruckt: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung
finanzen.net SIX-Handel: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Roche Aktie News: Anleger greifen bei Roche am Nachmittag zu
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net SIX-Handel: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Roche Aktie News: Roche macht am Mittag Boden gut
Roche Holding AG Change to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG Roche announces positive phase III results for Gazyva/Gazyvaro in primary membranous nephropathy, marking a significant milestone in this autoimmune disease
Benzinga Roche Says Experimental Drug Helped Slow Disability In Progressive Multiple Sclerosis Study
Roche Holding AG Roche’s fenebrutinib is the first investigational medicine in over a decade that reduces disability progression in primary progressive multiple sclerosis (PPMS)
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
