Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie
Profil

Wolters Kluwer Aktie

63,60 EUR -0,70 EUR -1,09 %
STU
57,90 CHF +1,53 CHF +2,72 %
BRX
Marktkap. 14,05 Mrd. EUR

KGV 15,60
WKN A0J2R1

ISIN NL0000395903

Symbol WOLTF

Barclays Capital

Wolters Kluwer Overweight

12:46 Uhr
Wolters Kluwer Overweight
Wolters Kluwer N.V.
63,60 EUR -0,70 EUR -1,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 127,50 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen erfüllt - mit Ausnahme enttäuschenderweise geringerer Aktienrückkäufe, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag im Resümee des Geschäftsberichts. Es sei unmöglich zu sagen, wie stark die Niederländer letztlich unter KI-Konkurrenz für Fachinformations-Anbieter leiden werden. Es sei allerdings klar, dass die Aktien deswegen bereits deutlich verloren haben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,16 €		 Abst. Kursziel*:
58,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
63,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,23%
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

10:51 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08:16 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
25.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
20.02.26 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

dpa-afx Starke Zahlen Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx Citigroup-Studie treibt an: Aktien von Wolters Kluwer und Pearson legen zu
Zacks All You Need to Know About Wolters Kluwer (WTKWY) Rating Upgrade to Buy
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
