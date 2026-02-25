Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 14,05 Mrd. EURKGV 15,60
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 127,50 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen erfüllt - mit Ausnahme enttäuschenderweise geringerer Aktienrückkäufe, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag im Resümee des Geschäftsberichts. Es sei unmöglich zu sagen, wie stark die Niederländer letztlich unter KI-Konkurrenz für Fachinformations-Anbieter leiden werden. Es sei allerdings klar, dass die Aktien deswegen bereits deutlich verloren haben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
63,16 €
|Abst. Kursziel*:
58,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
63,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,23%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
