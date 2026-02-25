Barclays Capital

Wolters Kluwer Overweight

12:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 127,50 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen erfüllt - mit Ausnahme enttäuschenderweise geringerer Aktienrückkäufe, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag im Resümee des Geschäftsberichts. Es sei unmöglich zu sagen, wie stark die Niederländer letztlich unter KI-Konkurrenz für Fachinformations-Anbieter leiden werden. Es sei allerdings klar, dass die Aktien deswegen bereits deutlich verloren haben./ag/bek

