BayWa Aktie
Marktkap. 520,33 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 519406
ISIN DE0005194062
Symbol BYWLF
BayWa Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Aktie sei deutlich unterbewertet, da der Markt die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung bereits eingepreist habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine fundierte Einschätzung zum Verlauf des Umstrukturierungsprozesses abzugeben. Deshalb sei ein Investment in die Aktie des Agrarhändlers mit einem extrem hohen Risiko verbunden./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BayWa AG
Zusammenfassung: BayWa Buy
|Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,66 €
|Abst. Kursziel*:
125,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
124,72%
|
Analyst Name:
Rene Rückert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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