Baader Bank

BayWa Buy

17:51 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Aktie sei deutlich unterbewertet, da der Markt die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung bereits eingepreist habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine fundierte Einschätzung zum Verlauf des Umstrukturierungsprozesses abzugeben. Deshalb sei ein Investment in die Aktie des Agrarhändlers mit einem extrem hohen Risiko verbunden./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:34 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BayWa AG