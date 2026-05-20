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Symbol BYWLF

Baader Bank

BayWa Buy

17:51 Uhr
BayWa Buy
Aktie in diesem Artikel
BayWa AG (vink. NA)
2,67 EUR 0,08 EUR 2,89%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Aktie sei deutlich unterbewertet, da der Markt die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung bereits eingepreist habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine fundierte Einschätzung zum Verlauf des Umstrukturierungsprozesses abzugeben. Deshalb sei ein Investment in die Aktie des Agrarhändlers mit einem extrem hohen Risiko verbunden./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:34 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BayWa AG

Zusammenfassung: BayWa Buy

Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,66 €		 Abst. Kursziel*:
125,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
124,72%
Analyst Name:
Rene Rückert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

17:51 BayWa Buy Baader Bank
15.10.25 BayWa Add Baader Bank
19.08.25 BayWa Add Baader Bank
02.07.25 BayWa Add Baader Bank
02.12.24 BayWa Add Baader Bank
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