BayWa Aktie
Marktkap. 1,23 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 519406
ISIN DE0005194062
Symbol BYWLF
BayWa Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Baywa nach Halbjahreszahlen des Mischkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet deutlich zurückgegangen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ihn enttäuscht habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten habe sich die Ebitda-Marge aber ein wenig stabilisiert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BayWa AG
Zusammenfassung: BayWa Add
|Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
8,07 €
|Abst. Kursziel*:
48,70%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
10,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
|
Analyst Name:
Rene Rückert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BayWa AG (vink. NA)
|07.08.20
|BayWa Sell
|Warburg Research
|13.05.20
|BayWa Sell
|Warburg Research
|10.08.07
|BayWa sell
|Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
|16.04.07
|BayWa reduzieren
|Independent Research
|05.02.07
|BayWa sell
|HypoVereinsbank
|11.06.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|22.05.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|10.05.24
|BayWa Halten
|DZ BANK
|17.04.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|BayWa Halten
|DZ BANK