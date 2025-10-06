BayWa Aktie
Marktkap. 917,16 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 519406
ISIN DE0005194062
Symbol BYWLF
BayWa Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Baywa von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Das Agrartechnik-Unternehmen befinde sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, nachdem kürzlich die Jahresziele zurückgezogen worden seien, schrieb Rene Rückert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 12:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BayWa Add
|Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
7,54 €
|Abst. Kursziel*:
19,36%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
7,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
|
Analyst Name:
Rene Rückert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
