BayWa Aktie

7,61 EUR +0,06 EUR +0,79 %
STU
Marktkap. 917,16 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 519406

ISIN DE0005194062

Symbol BYWLF

Baader Bank

BayWa Add

13:56 Uhr
BayWa Add
BayWa AG (vink. NA)
7,61 EUR 0,06 EUR 0,79%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Baywa von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Das Agrartechnik-Unternehmen befinde sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, nachdem kürzlich die Jahresziele zurückgezogen worden seien, schrieb Rene Rückert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 12:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BayWa Add

Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
7,54 €		 Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
7,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
Analyst Name:
Rene Rückert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

13:56 BayWa Add Baader Bank
19.08.25 BayWa Add Baader Bank
02.07.25 BayWa Add Baader Bank
02.12.24 BayWa Add Baader Bank
14.11.24 BayWa Add Baader Bank
mehr Analysen

