DAX25.023 +0,9%Est506.052 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 -1,3%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.037 -1,1%Euro1,1806 +0,1%Öl65,50 -1,2%Gold4.890 +4,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BayWa-Aktie kräftig im Minus: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung BayWa-Aktie kräftig im Minus: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
Finanzprobleme

BayWa-Aktie kräftig im Minus: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung

03.02.26 10:22 Uhr
BayWa-Aktie kräftig unter Druck: Hoffnung auf Gesundung schwindet - Sanierungspläne erschüttert! | finanzen.net

Beim Krisenkonzern BayWa erschweren verschärfte Finanzprobleme der Ökostromtochter Baywa r.e. die bis Ende 2028 erhoffte finanzielle Gesundung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BayWa AG (vink. NA)
3,25 EUR -0,33 EUR -9,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Geschäfte der BayWa r.e. laufen so schlecht, dass es möglicherweise zu "wesentlichen Abweichungen" von der Geschäftsplanung kommen könnte, erklärte die Muttergesellschaft BayWa AG am Montagabend in einer Pflichtmitteilung für die Börse. Der Vorstand sei "weiterhin zuversichtlich, die Sanierung der BayWa AG erfolgreich umzusetzen".

Wer­bung

BayWa-Vorstand spricht "vorsorglich" mit Kreditgebern und Hauptaktionären

Konkrete Zahlen zur Lage der r.e. nannte die BayWa AG nicht, doch fürchtet der Vorstand, dass der bis Ende 2028 geplante Verkauf der Ökostromtochter weniger Geld bringt als erhofft. Dies hätte demnach "Auswirkungen auf die im Sanierungskonzept der BayWa AG geplanten Gesamterlöse" aus dem Verkauf, wie es in der Mitteilung hieß. Die Auswirkungen könnten offenkundig beträchtlich sein: Der BayWa-Vorstand hat demnach vorsorglich Gespräche mit den wesentlichen Finanzierungspartnern und Hauptaktionären aufgenommen, um die "Refinanzierungsfähigkeit" der AG am Ende des Sanierungszeitraums sicherzustellen.

Auch Trump spielt eine Rolle

Grund der negativen Entwicklung bei der r.e. sind demnach "erkennbare Marktentwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien" sowohl in den USA als auch in Europa. Hauptgeschäft der BayWa r.e. sind Planung und Bau von Wind- und Solarparks. In den USA hatte Präsident Trump im vergangenen Juli sämtliche Steuervorteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien gestrichen, was auch die BayWa r.e. traf. In mehreren europäischen Ländern sich der Zubau von Wind- und Sonnenenergie ebenfalls verlangsamt.

Wer­bung

Direkte negative Auswirkungen auf die Finanzlage der BayWa AG hat die unerfreuliche Situation bei der r.e. demnach nicht, weil letztere bis zum Verkauf ohnehin kein Geld an die AG abführen sollte. Eine direkte Auswirkung ist allerdings, dass der Jahresabschluss der BayWa sich verzögern könnte.

Vorstoß ins Ökostromgeschäft bringt Verluste anstelle von Gewinnen

Der BayWa-Konzern ist seit 2024 in Schieflage, die Folge einer missglückten internationalen Expansion, in deren Verlauf das für Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung vor allem im Süden und Osten Deutschlands wichtige Münchner Unternehmen Bankschulden von über fünf Milliarden Euro angehäuft hatte. Ein Pfeiler der gescheiterten Strategie war der Vorstoß ins Ökostromgeschäft, das eigentlich zusätzliche Erlöse bringen sollte und nun die BayWa schwer belastet. 2024 hatte der Konzern 1,6 Milliarden Euro Verlust geschrieben. Auch dabei spielte die BayWa r.e. eine beträchtliche Rolle, nicht zuletzt, weil die BayWa AG den Buchwert der Tochter in der Bilanz senken musste.

Wer­bung

Die r.e. ist keine hundertprozentige Tochter, sondern ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Schweizer Investor EIP. Die BayWa hält 51 Prozent der Anteile. Eigentlich wollte der Vorstand diesen Anteil bereits im Frühjahr 2025 auf 35 Prozent reduzieren, der geplante Verkauf an EIP scheiterte jedoch.

Die BayWa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 8,60 Prozent tiefer bei 3,24 Euro.

/cho/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BayWa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BayWa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BayWa AG

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.06.2024BayWa HoldWarburg Research
22.05.2024BayWa HoldWarburg Research
10.05.2024BayWa HaltenDZ BANK
17.04.2024BayWa HoldWarburg Research
02.04.2024BayWa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2020BayWa SellWarburg Research
13.05.2020BayWa SellWarburg Research
10.08.2007BayWa sellBayerische Hypo- und Vereinsbank AG
16.04.2007BayWa reduzierenIndependent Research
05.02.2007BayWa sellHypoVereinsbank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BayWa AG (vink. NA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen