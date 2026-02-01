GNW-News: Piadina Romagnola g.g.A.: Influencer-Kampagne startet in Italien und Deutschland
^RIMINI, Italien, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des europäischen
Projekts?Choose the European Friendship - Piadina Romagnola g.g.A." startet in
Zusammenarbeit mit Influencern eine neue Initiative auf dem italienischen und
deutschen Markt. An der Kampagne sind zehn Content Creator aus den Bereichen
Food und Lifestyle beteiligt. Ziel ist es, über eine Million Nutzer in beiden
Ländern zu erreichen und Communitys anzusprechen, die hochwertige Zutaten,
hausgemachte Küche und den Geist europäischer Geselligkeit schätzen.
Für Italien sind folgende Creator Für Deutschland sind folgende Creator
beteiligt: beteiligt:
* Pasticciando con la Franca * Die Küchenlounge
* Il Goloso Mangiar Sano * Naschware
* Giada Homemade * Lexilicious
* Bettina in Cucina * Birdi Eats
* LydiuZza * Janine Berger
Im Vergleich zu früheren Kampagnen verfolgt diese Initiative einen stärker
werteorientierten und inklusiveren Ansatz. Es geht nicht nur darum, eine Piadina
zu präsentieren, sondern einer europäischen Geschichte von Gastfreundschaft,
Tradition und Kreativität eine Stimme zu geben. Die Piadina Romagnola g.g.A.,
die seit 2014 von der Europäischen Union geschützt ist, stammt aus der Romagna -
einer italienischen Region, die für ihre Herzlichkeit, ihr gutes Essen und ihre
Geselligkeit bekannt ist. Im Rahmen des Projekts Choose the European Friendship
wird die Piadina Romagnola g.g.A. zum Symbol für ein Gericht, das jeden Menschen
willkommen heißt.
Bereits in der Römerzeit galt die Piadina als eine Art?Behälter", der dazu
diente, verschiedene Zutaten aufzunehmen. Heute steht dieses Erbe für kreative
Freiheit: Die Piadina Romagnola g.g.A. kann Köstlichkeiten aus aller Welt
aufnehmen und wird so zum Treffpunkt verschiedener Kulturen und Küchen. Da sie
authentisch und doch äußerst vielseitig ist, kann sie gesund, feinschmeckerisch,
im Streetfood- oder im Fusion-Stil gefüllt werden, ohne ihre Identität zu
verlieren. Wer sich für dieses Gericht entscheidet, unterstützt nicht nur seine
Heimat, sondern fördert im Rahmen des Systems der geografischen Herkunft auch
die europäische Exzellenz.
Während der gesamten Laufzeit der Kampagne werden die beteiligten Creator
Dutzende Originalcontents produzieren, in denen die Piadina Romagnola g.g.A. als
Symbol für Gemeinsamkeit, Kreativität und europäische Freundschaft interpretiert
wird.
Pressestelle:
SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it
(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)
https://www.piadinaandfriends.com/
Informationen zum Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola
g.g.A.
Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde
gegründet, um den Ruf der Piadina Romagnola (auch bekannt als Piada Romagnola)
und ihrer Variante, der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot
nach Rimineser Art), zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und
Referenztexte für die Herstellung der Piadina nach traditionellem Rezept
durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur
Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Das Konsortium
umfasst derzeit zwölf Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region
Romagna, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kiosk
vertreten. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese
Unternehmen.
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des
Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder
der Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union
noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7196a31f-82ee-464d-b7aa-
ce478edb06f7
