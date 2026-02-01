GNW-News: Piadina Romagnola g.g.A.: Influencer-Kampagne startet in Italien und Deutschland

^RIMINI, Italien, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des europäischen

Projekts?Choose the European Friendship - Piadina Romagnola g.g.A." startet in

Zusammenarbeit mit Influencern eine neue Initiative auf dem italienischen und

deutschen Markt. An der Kampagne sind zehn Content Creator aus den Bereichen

Food und Lifestyle beteiligt. Ziel ist es, über eine Million Nutzer in beiden

Ländern zu erreichen und Communitys anzusprechen, die hochwertige Zutaten,

hausgemachte Küche und den Geist europäischer Geselligkeit schätzen.

Für Italien sind folgende Creator Für Deutschland sind folgende Creator

beteiligt: beteiligt:

* Pasticciando con la Franca * Die Küchenlounge

* Il Goloso Mangiar Sano * Naschware

* Giada Homemade * Lexilicious

* Bettina in Cucina * Birdi Eats

* LydiuZza * Janine Berger

Im Vergleich zu früheren Kampagnen verfolgt diese Initiative einen stärker

werteorientierten und inklusiveren Ansatz. Es geht nicht nur darum, eine Piadina

zu präsentieren, sondern einer europäischen Geschichte von Gastfreundschaft,

Tradition und Kreativität eine Stimme zu geben. Die Piadina Romagnola g.g.A.,

die seit 2014 von der Europäischen Union geschützt ist, stammt aus der Romagna -

einer italienischen Region, die für ihre Herzlichkeit, ihr gutes Essen und ihre

Geselligkeit bekannt ist. Im Rahmen des Projekts Choose the European Friendship

wird die Piadina Romagnola g.g.A. zum Symbol für ein Gericht, das jeden Menschen

willkommen heißt.

Bereits in der Römerzeit galt die Piadina als eine Art?Behälter", der dazu

diente, verschiedene Zutaten aufzunehmen. Heute steht dieses Erbe für kreative

Freiheit: Die Piadina Romagnola g.g.A. kann Köstlichkeiten aus aller Welt

aufnehmen und wird so zum Treffpunkt verschiedener Kulturen und Küchen. Da sie

authentisch und doch äußerst vielseitig ist, kann sie gesund, feinschmeckerisch,

im Streetfood- oder im Fusion-Stil gefüllt werden, ohne ihre Identität zu

verlieren. Wer sich für dieses Gericht entscheidet, unterstützt nicht nur seine

Heimat, sondern fördert im Rahmen des Systems der geografischen Herkunft auch

die europäische Exzellenz.

Während der gesamten Laufzeit der Kampagne werden die beteiligten Creator

Dutzende Originalcontents produzieren, in denen die Piadina Romagnola g.g.A. als

Symbol für Gemeinsamkeit, Kreativität und europäische Freundschaft interpretiert

wird.

Pressestelle:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen zum Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola

g.g.A.

Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde

gegründet, um den Ruf der Piadina Romagnola (auch bekannt als Piada Romagnola)

und ihrer Variante, der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot

nach Rimineser Art), zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und

Referenztexte für die Herstellung der Piadina nach traditionellem Rezept

durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur

Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Das Konsortium

umfasst derzeit zwölf Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region

Romagna, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kiosk

vertreten. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese

Unternehmen.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des

Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder

der Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union

noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7196a31f-82ee-464d-b7aa-

ce478edb06f7

