DAX24.852 +0,2%Est506.020 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 -1,4%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.330 -0,7%Euro1,1800 +0,1%Öl66,52 +0,3%Gold4.923 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- PayPal, Zalando, Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
Lkw-Bauer im Fokus

Aktien von TRATON, Volvo & Co. legen zu - Daimler Truck BofA-Favorit

03.02.26 13:00 Uhr
Kommentar der Bank of America: Aktien von TRATON, Volvo und Daimler Truck steigen | finanzen.net

Ein ermutigender Kommentar der Bank of America (BofA) hat sich am Dienstag positiv auf die Aktien von Nutzfahrzeugbauern ausgewirkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43,15 EUR 1,63 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
32,96 EUR -0,22 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
32,04 EUR 1,08 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Titel von Daimler Truck, TRATON und Volvo legten im Größenbereich von 2,1 bis 3,7 Prozent zu, nachdem Alexander Jones von der US-Bank den Anlegern nahegelegt hatte, in Erwartung eines zyklischen Wendepunktes zuzugreifen. Dafür gebe es mehr und mehr Anzeichen dank aktueller Marktindikatoren, dem klarer werdenden Zoll- und Regulationsumfeld sowie wahrscheinlichen Margenverbesserungen.

Wer­bung

Der Experte bezeichnete Daimler Truck vor diesem Hintergrund als neuen Branchenfavoriten unter den europäischen Herstellern - anstelle von Volvo, wobei er seine Kaufempfehlung für beide Aktien bestätigte. Die Daimler-Aktie werde aktuell unter ihrem langfristigen durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, während Volvo nicht unberechtigt über diesem Schnitt liege. Er betonte außerdem, dass die Aktienstory von Daimler fortan vielversprechender sei, unter anderem wegen der stärkeren Fokussierung auf die USA. Der Markt dort sei zyklisch ein Vorreiter.

TRATON bleibt in seinen Augen eine Ausnahme mit dem negativen Votum "Underperform". Bei der VW-Tochter ist er der Meinung, dass unter anderem niedrigere Renditen im Vergleich zu Mitbewerbern eine geringere Bewertung rechtfertigen.

/tih/la/stk

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG, TRATON GROUP

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
20.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
15.01.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
16.01.2026Daimler Truck HaltenDZ BANK
08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
16.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen