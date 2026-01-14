DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 29,82 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
Symbol DTGHF

Deutsche Bank AG

Daimler Truck Buy

11:41 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
40,78 EUR -0,05 EUR -0,12%
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck vor den am 12. März anstehenden Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Nordamerika-Sparte erwarte er einen schwachen Abschluss des Jahres 2025, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kempf geht von einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr für diese Region aus, verstärkt durch Gegenwind aufgrund von Zöllen und einer fehlenden Preissetzungsmacht, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,08 €		 Abst. Kursziel*:
2,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,54%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

11:41 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
05.01.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

