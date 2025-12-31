DAX 25.247 -0,2%ESt50 6.028 +0,4%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,0%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.063 -0,3%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.608 -0,4%
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Philips Aktie

Marktkap. 24,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Philips N.V.
25,86 EUR 0,03 EUR 0,12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine tiefgreifende Analyse vor dem Kapitalmarkttag der Niederländer zeige, dass die kurz- wie auch die mittelfristigen Ziele erreichbar seien, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Der Bereich Personal Health (PH) sei massiv unterbewertet./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,83 €		 Abst. Kursziel*:
18,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

10:01 Philips Buy UBS AG
13.01.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Philips Overweight Barclays Capital
23.12.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst
finanzen.net Philips: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
dpa-afx Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
EN, Philips Enhancing TAVI efficiency: streamlining pathways for improved patient care
EN, Philips Innovation spotlight: The technological revolution behind BlueSeal MR
EN, Philips Transforming the future of stroke care: Philips supports stroke pathway redesign at Royal London Hospital
EN, Philips Advancing cardiovascular health across Europe
EN, Philips Seven key benefits of AI in healthcare for patients and healthcare professionals
Benzinga Philips Bets On AI To See Inside Arteries With SpectraWAVE Buy
EN, Philips Philips agrees to acquire SpectraWAVE Inc., advancing next-generation coronary intravascular imaging and physiological assessment with AI
Benzinga Philips CEO Warns About 2026 Growth Target, Stock Drops
