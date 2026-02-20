DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.666 ±0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 8 im Überblick

21.02.26 03:04 Uhr
TecDAX-Performance: Diese Aktien legten in KW 8 zu - andere gaben nach | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 8 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.721,5 PKT 23,3 PKT 0,63%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 8

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 08/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 13.02.2026 und dem 20.02.2026. Stand ist der 20.02.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: 1&1

1&1: -7,77 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 29: TeamViewer

TeamViewer: -7,40 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 28: freenet

freenet: -7,19 Prozent

Quelle: freenet

Platz 27: QIAGEN

QIAGEN: -5,30 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 26: ATOSS Software

ATOSS Software: -4,21 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 25: SMA Solar

SMA Solar: -3,93 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 24: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,33 Prozent

Quelle: evotec

Platz 23: Ottobock

Ottobock: -0,78 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 22: Kontron

Kontron: 0 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 21: JENOPTIK

JENOPTIK: 0,14 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 20: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 0,30 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 19: Bechtle

Bechtle: 0,49 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 18: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 0,90 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 17: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 1,10 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 16: SAP SE

SAP SE: 1,21 Prozent

Quelle: SAP

Platz 15: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,52 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 14: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 1,54 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 13: Nagarro SE

Nagarro SE: 2,98 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 12: IONOS

IONOS: 3,28 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 11: Sartorius vz

Sartorius vz: 3,46 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: Infineon

Infineon: 3,88 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 4,11 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 8: HENSOLDT

HENSOLDT: 4,15 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 7: Drägerwerk

Drägerwerk: 4,44 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 6: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 4,82 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 5: Nordex

Nordex: 4,94 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 4: United Internet

United Internet: 5,18 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 3: CANCOM SE

CANCOM SE: 5,71 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 5,78 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 6,00 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

