Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 8 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 8 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 08/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 13.02.2026 und dem 20.02.2026. Stand ist der 20.02.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: 1&1
1&1: -7,77 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 29: TeamViewer
TeamViewer: -7,40 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 28: freenet
freenet: -7,19 Prozent
Quelle: freenet
Platz 27: QIAGEN
QIAGEN: -5,30 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 26: ATOSS Software
ATOSS Software: -4,21 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 25: SMA Solar
SMA Solar: -3,93 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 24: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,33 Prozent
Quelle: evotec
Platz 23: Ottobock
Ottobock: -0,78 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 22: Kontron
Kontron: 0 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 21: JENOPTIK
JENOPTIK: 0,14 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 20: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 0,30 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 19: Bechtle
Bechtle: 0,49 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 18: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 0,90 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 17: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 1,10 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 16: SAP SE
SAP SE: 1,21 Prozent
Quelle: SAP
Platz 15: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,52 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 14: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 1,54 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 13: Nagarro SE
Nagarro SE: 2,98 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 12: IONOS
IONOS: 3,28 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: Sartorius vz
Sartorius vz: 3,46 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 10: Infineon
Infineon: 3,88 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 9: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 4,11 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 8: HENSOLDT
HENSOLDT: 4,15 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 7: Drägerwerk
Drägerwerk: 4,44 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 6: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 4,82 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 5: Nordex
Nordex: 4,94 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 4: United Internet
United Internet: 5,18 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 3: CANCOM SE
CANCOM SE: 5,71 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 5,78 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 6,00 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
