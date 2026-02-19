DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.531 +0,1%Top 10 Crypto 8,5355 +0,2%Nas 22.730 +0,2%Bitcoin 57.130 +0,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Air Liquide Aktie

Marktkap. 96,86 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
175,02 EUR 7,66 EUR 4,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Industriegasekonzern habe dank seines robusten Geschäftsmodells ein gutes Jahresergebnis erzielt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr erfreulich seien die Zielsetzungen für 2026 und 2027./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Kaufen

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
174,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
175,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

