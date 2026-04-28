Air Liquide Aktie
Marktkap. 108,42 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
180,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
178,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.