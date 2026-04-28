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Marktkap. 108,42 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

12:46 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
178,72 EUR -3,20 EUR -1,76%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
180,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

12:46 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09:51 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08:31 Air Liquide Overweight Barclays Capital
28.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.04.26 Air Liquide Buy UBS AG
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