Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

12:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com