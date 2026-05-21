LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Eine strukturelle Margensteigerung sei bei dem Gasekonzern festgezurrt - getrieben von höheren Preisen und mehr Effizienz, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend. Die Dynamik in den USA kompensiere eine durchwachsene Entwicklung in Europa und Asien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Overweight
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
177,92 €
|Abst. Kursziel*:
9,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
180,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11:26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
