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Symbol RTPPF

Barclays Capital

Rio Tinto Equal Weight

11:31 Uhr
Rio Tinto Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
90,03 EUR -0,02 EUR -0,02%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Bergbaukonzern konzentrierten sich Anleger auf strategische Ziele, die Kapitalverwendung und die Aussichten für die Preise wichtiger Rohstoffe, schrieb Amos Fletcher am Donnerstagabend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Equal Weight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
77,81 £		 Abst. Kursziel*:
-15,18%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

11:31 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
22.04.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
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