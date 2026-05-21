Barclays Capital

Rio Tinto Equal Weight

11:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Bergbaukonzern konzentrierten sich Anleger auf strategische Ziele, die Kapitalverwendung und die Aussichten für die Preise wichtiger Rohstoffe, schrieb Amos Fletcher am Donnerstagabend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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