Rio Tinto Aktie
Marktkap. 138,35 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Förderdaten zum ersten Quartal des Bergbaukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, allerdings belasteten negative Währungseffekte und höhere Ölpreise, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bislang habe der Nahostkonflikt nur begrenzt Auswirkungen gehabt, doch die Aussichten für das zweite Halbjahr seien unsicher./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
69,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,99 £
|Abst. Kursziel*:
-6,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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