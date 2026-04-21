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Marktkap. 138,35 Mrd. EUR

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Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

12:51 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
85,21 EUR 2,01 EUR 2,42%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Förderdaten zum ersten Quartal des Bergbaukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, allerdings belasteten negative Währungseffekte und höhere Ölpreise, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bislang habe der Nahostkonflikt nur begrenzt Auswirkungen gehabt, doch die Aussichten für das zweite Halbjahr seien unsicher./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
69,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,99 £		 Abst. Kursziel*:
-6,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:06 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
21.04.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
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