RBC Capital Markets

RWE Outperform

20:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Es gebe immer noch bedeutende Kurstreiber für die Aktien des Energiekonzerns, schrieb Alexander Wheeler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies unter anderem auf das neue Gesetz der Bundesregierung zur Stromversorgungssicherheit und -kapazität, das den Weg für Ausschreibungen neuer Gaskraftwerke ebne. Auch potenzielle Geschäfte im Bereich Rechenzentren stimmten ihn zuversichtlich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE