ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar leicht gesenkt von 67 auf 65 Euro, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Mit der jüngsten Korrektur im Zuge des Nahost-Kriegs sei der Kurs näher an den Fundamentalwert der Frankfurter herangerückt, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend. Die Treibstoffpreise im Juli dürften seiner Meinung nach den Winterflugplan prägen. Im Negativszenario sieht Nedelcu den fairen Wert der Aktien bei 48 Euro, im besten Fall bei 80 Euro./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
68,10 €
|Abst. Kursziel*:
-4,55%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
65,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|08:36
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|08:01
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.