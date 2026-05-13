Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Fraport Aktie

65,90 EUR -1,70 EUR -2,51 %
STU
Marktkap. 6,2 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

UBS AG

Fraport Neutral

08:01 Uhr
Fraport Neutral
Fraport AG
65,90 EUR -1,70 EUR -2,51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar leicht gesenkt von 67 auf 65 Euro, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Mit der jüngsten Korrektur im Zuge des Nahost-Kriegs sei der Kurs näher an den Fundamentalwert der Frankfurter herangerückt, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend. Die Treibstoffpreise im Juli dürften seiner Meinung nach den Winterflugplan prägen. Im Negativszenario sieht Nedelcu den fairen Wert der Aktien bei 48 Euro, im besten Fall bei 80 Euro./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
68,10 €		 Abst. Kursziel*:
-4,55%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
65,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

