Fraport Aktie
Marktkap. 7,77 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Sell
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
84,50 €
|Abst. Kursziel*:
-19,53%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
84,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,72%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|13:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
