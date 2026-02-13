DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
84,70 EUR +0,90 EUR +1,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,77 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

UBS AG

Fraport Sell

13:46 Uhr
Fraport Sell
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
84,70 EUR 0,90 EUR 1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Sell

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
84,50 €		 Abst. Kursziel*:
-19,53%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
84,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,72%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

13:46 Fraport Sell UBS AG
12.02.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Fraport Sell UBS AG
03.02.26 Fraport Overweight Barclays Capital
30.01.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

dpa-afx Lufthansa-Aktie gewinnt: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer
dpa-afx Lufthansa-Aktie gewinnt trotzdem: Doppelstreik im vollen Gange
Dow Jones Fraport-Aktie dennoch im Minus: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt steigen im Januar
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen