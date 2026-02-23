DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.541 +0,5%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.861 +1,0%Bitcoin 54.455 -0,5%Euro 1,1784 +0,0%Öl 71,04 -0,6%Gold 5.165 -1,2%
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Marktkap. 1,37 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
Bernstein Research

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

18:26 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Meta Platforms (ex Facebook)
542,80 EUR 3,00 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Chipkonzern AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Aus Sicht von Meta werfe der Deal wohl weitere Fragen hinsichtlich des Zeitpunkts der maximalen Kapitalbindung auf, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen KI-Ambitionen des Unternehmens würden aber davon unterstrichen. Meta werde wohl schnell neue Produkte auf den Markt bringen und diese dann aggressiv skalieren./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 900,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 639,23		 Abst. Kursziel*:
40,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 639,52		 Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 866,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

18:26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

