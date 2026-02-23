Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,37 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Chipkonzern AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Aus Sicht von Meta werfe der Deal wohl weitere Fragen hinsichtlich des Zeitpunkts der maximalen Kapitalbindung auf, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen KI-Ambitionen des Unternehmens würden aber davon unterstrichen. Meta werde wohl schnell neue Produkte auf den Markt bringen und diese dann aggressiv skalieren./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 900,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 639,23
|Abst. Kursziel*:
40,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 639,52
|Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 866,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|18:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.