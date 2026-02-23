Danone Aktie
Marktkap. 46,54 Mrd. EURKGV 27,18
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie gute Geschäftsjahreszahlen und Zielsetzungen für 2026 im Erwartungsrahmen. Der einzige Schwachpunkt sei das Nordamerika-Geschäft gewesen. Mit dem Portfolio im Gesundheitssegment liege der Konzern "voll im Konsumententrend"./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Kaufen
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
71,98 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
72,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|18:11
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
