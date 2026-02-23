DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.541 +0,5%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.861 +1,0%Bitcoin 54.455 -0,5%Euro 1,1784 +0,0%Öl 71,04 -0,6%Gold 5.165 -1,2%
Danone Aktie

DZ BANK

Danone Kaufen

18:11 Uhr
Danone Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie gute Geschäftsjahreszahlen und Zielsetzungen für 2026 im Erwartungsrahmen. Der einzige Schwachpunkt sei das Nordamerika-Geschäft gewesen. Mit dem Portfolio im Gesundheitssegment liege der Konzern "voll im Konsumententrend"./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

