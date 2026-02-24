Investitionen wachsen

E.ON hat im vergangenen Jahr seine Prognose erfüllt und die Markterwartungen übertroffen. Der Energieversorger legte zudem neue Ziele bis 2030 vor.

Diese sehen höhere Investitionen vor und einen weiteren Anstieg der Gewinne.

Die neue Planung sieht Gesamtinvestitionen von 48 Milliarden Euro für den Zeitraum 2026 bis 2030 vor, steht aber unter der Voraussetzung, dass es "adäquate regulatorische Rahmenbedingungen" gibt. Für die Fünfjahresperiode 2024 bis 2028 hatte sich E.ON 43 Milliarden Euro an Gesamtinvestitionen vorgenommen. Allein im vergangenen Jahr hat der Konzern 8,5 Milliarden Euro investiert, wie er bei Vorlage der Jahresbilanz 2025 mitteilte.

Davon erwartet sich der Verteilnetzbetreiber mittelfristig einen deutlichen Ergebnisanstieg: So soll das bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2030 auf rund 13 Milliarden Euro und der bereinigte Konzernüberschuss auf rund 3,8 Milliarden Euro steigen.

Für das laufende Jahr rechnet E.ON mit einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss im Bereich von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Beide Kennziffern passt E.ON ab 2026 um temporäre regulatorische Effekte im Netzgeschäft an. Verglichen mit den entsprechend angepassten Vorjahreswerten sei das das Vorjahresniveau.

2025 stieg das bereinigte EBITDA um 9 Prozent zum Vorjahr auf 9,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag damit am oberen Ende des Prognosekorridors von 9,6 bis 9,8 Milliarden Euro. Dabei profitierte E.ON insbesondere vom Wachstum im Netzgeschäft als Folge der massiven Investitionen.

Unter dem Strich stand ein Überschuss von bereinigt 3,0 (Vorjahr: 2,9) Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen 57 Cent Dividende erhalten - 2 Cent mehr als im Vorjahr.

Analysten hatten im Konsens mit 2,99 Milliarden Euro bereinigtem Konzernüberschuss und einem bereinigten EBITDA von 9,782 Milliarden Euro gerechnet.

Von Olaf Ridder

