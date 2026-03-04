DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.429 -1,3%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.521 -1,3%Bitcoin 61.527 -1,5%Euro 1,1574 -0,5%Öl 85,53 +3,6%Gold 5.060 -1,6%
Marktkap. 48,82 Mrd. EUR

KGV 24,30
Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

19:56 Uhr
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach den Ende Februar vorgelegten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Ahmed Farman verwies auf eine Telefonkonferenz des Energiekonzerns für Analysten an diesem Donnerstag und resümierte, dass seine Einschätzung für die Aktie unverändert bleibe. Mehrere regulatorische Parameter für die 5. Regulierungsperiode der Stromnetzregulierung in Deutschland (Zeitraum 2029 bis 2033) bedürften weiterhin der Klärung./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,00 €		 Abst. Kursziel*:
-12,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,62%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

