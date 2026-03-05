Barclays Capital

LANXESS Underweight

11:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Ohne den Envalior-Deal mit Advent stehe nun die Verschuldung der Kölner im Fokus, schrieb Anil Shenoy am Donnerstagabend. Der Bilanzdruck untermauere seine skeptische Einschätzung./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS