Heidelberg Materials, Holcim
Emissionsstreit

Aktien von Heidelberg Materials, Holcim und Co.: Emissionsdebatte geht weiter - Zement leidet, Chemie profitiert

26.02.26 12:26 Uhr
Heidelberg Materials- und Holcim-Aktien unter Druck: Emissionsdebatte belastet Zementbranche | finanzen.net

Am Donnerstag werden die Aktien großer Zementhersteller einmal mehr von der Debatte über den europäischen Emissionshandel belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50,00 EUR 1,24 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
189,55 EUR -9,35 EUR -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71,26 CHF -3,48 CHF -4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
20,00 EUR 0,70 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
81,00 EUR -0,75 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Thema wurde ein Artikel, wonach Italien auf eine Aussetzung des Handelssystems (ETS) drängen soll, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Von den Anlegern in der Chemiebranche wird diese Entwicklung dagegen begrüßt.

Die Titel von Heidelberg Materials geraten am Donnerstag via XETRA mit einem Minus von zuletzt 5,13 Prozent auf 189,65 Euro unter Druck und jene von Holcim büßten in der Schweiz 4,87 Prozent auf 71,10 CHF ein. Der Ende Januar noch rekordhohe Kurs der Heidelberger näherte sich damit wieder dem Tief seit Juni, auf das er Mitte Februar gefallen war wegen möglicher Lockerungen von Klimaschutzvorschriften. Einmal mehr belastet die Aussicht auf fallende Zementpreise und noch dazu, dass Heidelberg Materials bisher als Vorreiter galt mit Investitionen in eine emissionsarme Produktion, die sich damit vorerst weniger lohnen könnte.

Umgekehrt profitierten die Aktien von BASF, die am Donnerstag im moderat steigenden Leitindex DAX mit einem Anstieg um zuletzt 1,7 Prozent auf 49,76 Euro zu den besten Werten zählten. Im MDAX der mittelgroßen Werte gehörten außerdem LANXESS und WACKER CHEMIE zu den besonders gefragten Werten. Hier sind die Nachrichten erleichternd, weil hohe Emissionsabgaben in Europa ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit haben können.

Am Donnerstag ging die Diskussion über den Emissionshandel weiter, nachdem der italienische Industrieminister eine Aussetzung des EU-Emissionshandels gefordert hatte, solange dieser noch nicht reformiert ist. Das Handelssystem stelle "in seiner jetzigen Form eine zusätzliche Belastung für europäische Unternehmen dar, die ihre Kosten erhöht und ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränkt", sagte Adolfo Urso in Brüssel. Zudem sei Italien dafür, die Abschaffung kostenloser Emissionszertifikate zu verschieben, solange noch keine umfassenden Änderungen beschlossen wurden.

Spekulationen über eine Aufweichung der Klimapolitik hatte Anfang Februar schon einmal für Ausschläge bei Zementwerten nach unten und bei Chemiewerten nach oben gesorgt. Mitte Februar stand die Diskussion darüber nochmals auf einem Gipfeltreffen der energieintensiven Industrien in Antwerpen im Fokus.

/tih/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com, Holcim

