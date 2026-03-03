DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
BASF Aktie

46,52 EUR +0,73 EUR +1,59 %
STU
Marktkap. 41,92 Mrd. EUR

KGV 24,47
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:01 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
46,52 EUR 0,73 EUR 1,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi untersuchte Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellte verschiedene Szenarien auf. Bei weiter steigenden Energiekosten müssten die Konzerne ihre Verkaufspreise wohl in den kommenden zwölf Monaten um 5 Prozent und mehr anziehen, schrieb er. Dies werde in einem Umfeld von Überkapazitäten und steigendem Konkurrenzdruck allerdings ein schwieriges Unterfangen. Den stärksten Kostengegenwind sieht er bei Lanxess, BASF, Arkema, Evonik und Wacker Chemie. Im konservativen Szenario - die Energiepreise bleiben auf dem erreichten Niveau und die Steigerungen würden nur zur Hälfte weitergereicht - sieht der Experte bei diesen Unternehmen zwischen 15 und 25 Prozent Korrekturbedarf am Konsens für die operativen Ergebnisse 2027. Für eher wenig wahrscheinlich hält er eine ganz kurzfristig wieder stärkere Preissetzungsmacht durch Ausfälle in der Grundstoffproduktion, die etwa BASF helfen würde./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
45,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

12:31 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 BASF Neutral UBS AG
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 BASF Outperform Bernstein Research
02.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

