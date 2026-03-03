Evonik Aktie
Marktkap. 6,66 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Christian Bell am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht er beim Spezialchemiekonzern recht ausbalanciert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,52 €
|Abst. Kursziel*:
-3,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
13,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,88%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|11:51
|Evonik Neutral
|UBS AG
|08:36
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Evonik Neutral
|UBS AG
|08:36
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Evonik Neutral
|UBS AG
|08:06
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital