Evonik Aktie

Evonik
13,96 EUR +0,38 EUR +2,80 %
STU
Marktkap. 6,66 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013
ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF
Symbol EVKIF

UBS AG

Evonik Neutral

11:51 Uhr
Evonik Neutral
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
Evonik AG
13,96 EUR 0,38 EUR 2,80%
Charts| News| Analysen
Evonik AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Christian Bell am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht er beim Spezialchemiekonzern recht ausbalanciert./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,52 €		 Abst. Kursziel*:
-3,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,88%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11:51 Evonik Neutral UBS AG
08:36 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
08:06 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Evonik Neutral UBS AG
12.02.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Lukrative Evonik-Anlage? MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik tendiert am Vormittag tiefer
dpa-afx Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. tiefrot: Chemiewerte von Öl- und Gaspreissorgen schwer belastet
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik mit herben Abschlägen am Nachmittag
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Dienstagmittag im Tiefenrausch
finanzen.net Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Evonik-Aktie angepasst
finanzen.net MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
