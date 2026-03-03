DAX24.183 +1,7%Est505.877 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +3,6%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.209 +4,0%Euro1,1644 +0,3%Öl81,15 -1,0%Gold5.187 +1,9%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Underperform' - Ziel 12,20 Euro

04.03.26 13:11 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

