ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Underperform' - Ziel 12,20 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
