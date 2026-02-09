DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8235 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Evonik Aktie

15,83 EUR +0,93 EUR +6,24 %
STU
Marktkap. 6,92 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Goldman Sachs Group Inc.

Evonik Buy

09:41 Uhr
Evonik Buy
Evonik AG
15,83 EUR 0,93 EUR 6,24%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Buy

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,76 €		 Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
15,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

09:41 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Evonik Hold Warburg Research
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

