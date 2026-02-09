Goldman Sachs Group Inc.

Evonik Buy

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

