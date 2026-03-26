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Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

12:26 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Essenslieferdienst stünden weiterhin strategische Überprüfungen im Mittelpunkt, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Einschätzung der vorgelegten Jahreszahlen. Deren Glanzlicht sei neben dem Ausblick auf das Jahr 2026 der bereinigte Free Cashflow gewesen. Sie erwartet in den nächsten Monaten weitere Neuigkeiten rund um die Monetarisierung von Vermögenswerten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,72 €		 Abst. Kursziel*:
65,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
15,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,38%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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