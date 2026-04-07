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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

10:21 Uhr
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Zahlen des Essenslieferdienstes für 2025 hob Silvia Cuneo ihre Schätzung für den Umsatz an, senkte sie aber für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das erste Quartal 2026 dürfte gleichwohl zeigen, dass sich Delivery Hero auf Kurs befinde zu den Jahreszielen, hieß es in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,23 €		 Abst. Kursziel*:
23,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,19%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

10:21 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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