Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,71 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Zahlen des Essenslieferdienstes für 2025 hob Silvia Cuneo ihre Schätzung für den Umsatz an, senkte sie aber für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das erste Quartal 2026 dürfte gleichwohl zeigen, dass sich Delivery Hero auf Kurs befinde zu den Jahreszielen, hieß es in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,23 €
|Abst. Kursziel*:
23,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,19%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|10:21
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
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|27.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
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|Delivery Hero Hold
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|Delivery Hero Hold
|HSBC
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|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:21
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
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|Deutsche Bank AG
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|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
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|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.