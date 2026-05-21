Richemont Aktie
Marktkap. 101,01 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 182 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahresende des Luxuskonzerns sei beeindruckend gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitagmorgen. Das Wachstum im vierten Quartal habe die Erwartungen ebenso übertroffen wie das operative Halbjahresergebnis. Einen Ausblick gebe es aber wie üblich nicht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
182,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
154,10 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
155,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,31%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
179,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets