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Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

11:46 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 182 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahresende des Luxuskonzerns sei beeindruckend gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitagmorgen. Das Wachstum im vierten Quartal habe die Erwartungen ebenso übertroffen wie das operative Halbjahresergebnis. Einen Ausblick gebe es aber wie üblich nicht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
182,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
154,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
155,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,31%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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