DAX 24.733 +0,5%ESt50 6.000 +0,7%MSCI World 4.787 +0,2%Top 10 Crypto 9,9000 +0,3%Nas 26.293 +0,1%Bitcoin 66.668 -0,2%Euro 1,1612 -0,1%Öl 105,2 +0,3%Gold 4.528 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Lenovo-Aktie explodiert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordzahlen - Einstiegssignal? Lenovo-Aktie explodiert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordzahlen - Einstiegssignal?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CEWE Stiftung Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
104,00 EUR -1,40 EUR -1,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 716,6 Mio. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 540390

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005403901

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

09:26 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
104,00 EUR -1,40 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philipp Kaiser passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Foto-Dienstleister an die jüngsten Quartalszahlen und die Veräußerung des Segments COP (Commercial Online-Print) an. Cewe sei strukturell nun schlanker und ein reiner Premium-Photofinisher. Das erste Quartal habe eine vollständig intakte operative Dynamik im Kerngeschäft bestätigt./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,60 €		 Abst. Kursziel*:
34,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
104,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,65%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

09:26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
18.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
12.05.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
12.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
11.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Verluste
dpa-afx CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn
dpa-afx ROUNDUP: Cewe geht mit Umsatzplus ins Jahr - Operativer Gewinn sinkt
dpa-afx WDH/Cewe geht mit Umsatzplus ins neue Jahr - Operativer Gewinn sinkt
EQS Group EQS-News: Jahresauftakt nach Plan: CEWE bestätigt mit Q1 die Jahreszielsetzungen für 2026
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
EQS Group EQS-News: Starting the year as planned: CEWE confirms its 2026 annual targets based on Q1 results
EQS Group EQS-News: CEWE Divests Its Commercial Online-Print Business to Cimpress and Fully Focuses on Its Core Photofinishing Business
EQS Group EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE divests Commercial Online-Print and focuses on growth in its core Photofinishing business
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
CEWE Stiftung & Co. KGaA zu myNews hinzufügen