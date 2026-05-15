CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 716,6 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philipp Kaiser passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Foto-Dienstleister an die jüngsten Quartalszahlen und die Veräußerung des Segments COP (Commercial Online-Print) an. Cewe sei strukturell nun schlanker und ein reiner Premium-Photofinisher. Das erste Quartal habe eine vollständig intakte operative Dynamik im Kerngeschäft bestätigt./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
139,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,60 €
|Abst. Kursziel*:
34,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
104,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,65%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|09:26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09.05.14
|CEWE Stiftung Halten
|Bankhaus Lampe KG
|22.02.06
|CEWE Stiftung verkaufen
|Nord LB
|03.04.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.01.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|26.07.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|25.05.21
|CEWE Stiftung Halten
|GSC Research GmbH