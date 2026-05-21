Alphabet-Aktie unverändert: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen
Beiersdorf-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
easyJet Aktie

4,14 EUR +0,08 EUR +1,90 %
STU
4,13 EUR -0,01 EUR -0,17 %
HAML
Marktkap. 3,01 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Sell

11:06 Uhr
easyJet Sell
easyJet plc
4,14 EUR 0,08 EUR 1,90%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust im zweiten Geschäftsquartal entspreche den Erwartungen, schrieb Jaime Rowbotham am Freitag. Er liege auch im Rahmen der im April genannten Spanne./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Sell

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
4,03 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,55 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

11:06 easyJet Sell Deutsche Bank AG
09:21 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Nach Bundestagsbeschluss Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co. im Fokus: Airlines reicht Senkung der Ticketsteuer nicht aus Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co. im Fokus: Airlines reicht Senkung der Ticketsteuer nicht aus
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Freitagvormittag mit Aufschlag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Easyjet auf 405 Pence - 'Outperform'
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Nachmittag freundlich
dpa-afx ROUNDUP: Easyjet hofft auf Last-Minute-Urlauber - Aktie erholt sich
dpa-afx easyjet-Aktie tiefer: Billigflieger hofft auf Last-Minute-Urlauber - Sommerbuchungen schwach
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Mittag fester
dpa-afx Lufthansa-Aktie gesucht: Eurowings nutzt in Lücken im Berliner Flugplan
BBC EasyJet boss says summer flights won't be hit by jet fuel shortages
Financial Times EasyJet to launch loyalty scheme to woo unhappy British Airways flyers
Financial Times It could be time to bet on airlines — including unloved easyJet
EN, TheGuardian Firm bookings, fast refunds: easyJet and On The Beach aim to reassure jittery travellers with holiday pledges
EN, TheGuardian We booked £4,000 in EasyJet flights - but it won’t let us postpone them all after devastating news
BBC EasyJet passengers describe EU border 'nightmare'
BBC Easyjet leaves 100 behind in border check queues
RTE.ie EasyJet warns Iran war will push up ticket prices
