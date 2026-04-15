easyJet Aktie
Marktkap. 3,42 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg erinnerte am Donnerstag daran, dass er erst am Montag seine Schätzungen für Europas Airlines durch die Bank gekappt hatte wegen des Nahost-Kriegs. Seine Erwartungen an das zweite Halbjahr erschienen nun angemessen zu sein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3,73 £
|Abst. Kursziel*:
47,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|15:46
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|12:56
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
