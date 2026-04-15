easyJet Aktie

4,29 EUR -0,28 EUR -6,15 %
STU
3,87 CHF -0,28 CHF -6,64 %
BRX
Marktkap. 3,42 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg erinnerte am Donnerstag daran, dass er erst am Montag seine Schätzungen für Europas Airlines durch die Bank gekappt hatte wegen des Nahost-Kriegs. Seine Erwartungen an das zweite Halbjahr erschienen nun angemessen zu sein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3,73 £		 Abst. Kursziel*:
47,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

15:46 easyJet Overweight Barclays Capital
12:56 easyJet Sell Deutsche Bank AG
10:06 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

