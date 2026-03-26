easyJet Aktie
Marktkap. 3,09 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 800 auf 700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Aber auch bei Easyjet befürchtet er massiven Druck auf die Profitabilität./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,21 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|08:36
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.