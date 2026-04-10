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Symbol EJTTF

Barclays Capital

easyJet Overweight

12:46 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,31 EUR -0,19 EUR -4,22%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 600 auf 550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:46 easyJet Overweight Barclays Capital
08:26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 easyJet Buy UBS AG
19.03.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
19.03.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
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