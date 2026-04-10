easyJet Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 600 auf 550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|12:46
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research