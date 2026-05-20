easyJet Aktie

4,06 EUR -0,09 EUR -2,19 %
STU
4,14 EUR -0,05 EUR -1,15 %
HAML
Marktkap. 2,95 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

20:26 Uhr
easyJet Outperform
easyJet plc
4,06 EUR -0,09 EUR -2,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr von 415 auf 405 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe unter anderem wegen der Kostenentwicklung abseits der Kerosinpreise seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2025/26 und die Folgejahre um rund 4 Prozent gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,05 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,66 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

20:26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
11:11 easyJet Market-Perform Bernstein Research
11:11 easyJet Outperform RBC Capital Markets
11:06 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Zahlen präsentiert easyjet-Aktie tiefer: Billigflieger hofft auf Last-Minute-Urlauber - Sommerbuchungen schwach easyjet-Aktie tiefer: Billigflieger hofft auf Last-Minute-Urlauber - Sommerbuchungen schwach
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Nachmittag freundlich
dpa-afx ROUNDUP: Easyjet hofft auf Last-Minute-Urlauber - Aktie erholt sich
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net easyJet Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von easyJet
dpa-afx Lufthansa-Aktie gesucht: Eurowings nutzt in Lücken im Berliner Flugplan
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Montagmittag im Plus
BBC EasyJet boss says summer flights won't be hit by jet fuel shortages
Financial Times EasyJet to launch loyalty scheme to woo unhappy British Airways flyers
Financial Times It could be time to bet on airlines — including unloved easyJet
EN, TheGuardian Firm bookings, fast refunds: easyJet and On The Beach aim to reassure jittery travellers with holiday pledges
EN, TheGuardian We booked £4,000 in EasyJet flights - but it won’t let us postpone them all after devastating news
BBC EasyJet passengers describe EU border 'nightmare'
BBC Easyjet leaves 100 behind in border check queues
RTE.ie EasyJet warns Iran war will push up ticket prices
