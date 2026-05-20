UBS AG

Delivery Hero Buy

12:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin habe sich im April weiter stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Markt sei zuletzt allerdings immer weniger dynamisch gewachsen. Die Verkaufspläne für Baemin sieht er zu den aktuell im Raum stehenden Konditionen positiv./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero