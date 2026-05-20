DAX 24.572 -0,7%ESt50 5.937 -0,7%MSCI World 4.767 +0,0%Top 10 Crypto 9,8535 -0,2%Nas 26.270 +1,5%Bitcoin 66.515 -0,2%Euro 1,1608 -0,1%Öl 107,4 +2,1%Gold 4.512 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
United-Internet-Aktie tiefer: Konzernmarke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen United-Internet-Aktie tiefer: Konzernmarke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen
Trotz Unterbewertung: UBS senkt Kursziel für Rheinmetall deutlich - Aktie fällt, HENSOLDT & RENK behaupten sich Trotz Unterbewertung: UBS senkt Kursziel für Rheinmetall deutlich - Aktie fällt, HENSOLDT & RENK behaupten sich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,22 EUR +0,16 EUR +0,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Buy

12:46 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
32,22 EUR 0,16 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin habe sich im April weiter stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Markt sei zuletzt allerdings immer weniger dynamisch gewachsen. Die Verkaufspläne für Baemin sieht er zu den aktuell im Raum stehenden Konditionen positiv./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,01 €		 Abst. Kursziel*:
-0,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,68%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:46 Delivery Hero Buy UBS AG
19.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
19.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

TraderFox Hot-News Machtwechsel bei Delivery Hero: Uber wird zum Ankeraktionär und befeuert 63 % Kursrallye Machtwechsel bei Delivery Hero: Uber wird zum Ankeraktionär und befeuert 63 % Kursrallye
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags
dpa-afx Delivery Hero-Aktie baut Gewinnserie auf acht Tage aus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone
HSBC Delivery Hero AG - Doppelboden: Aussicht auf Besserung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Uber leaves door open to Delivery Hero takeover by increasing stake
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero welcomes further investment from Uber
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen