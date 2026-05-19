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GSC Research GmbH

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11:39 Uhr
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3U HOLDING AG
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Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, während das Konzern-EBITDA wieder in die schwarzen Zahlen gedreht ist. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei für den rund 15-prozentigen Umsatzrückgang primär das Segment SHK verantwortlich. Aber auch bei ITK habe sich die verhaltene Konjunktur niedergeschlagen. Demgegenüber seien im Bereich Erneuerbare Energien die Erlöse mit dem Abschluss des Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf um rund drei Viertel gestiegen. Trotz der geringeren Umsatzbasis habe das Konzern-EBITDA jedoch erstmals nach einem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen gedreht. Hervorzuheben sei dabei, dass alle Segmente ihren EBITDA-Beitrag verbessern konnten. Zwar sei dieser Effekt bei ITK und SHK nur marginal ausgefallen, angesichts der dortigen deutlichen Erlösrückgänge werte GSC dies aber als erste erkennbare Erfolge der implementierten Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen. Allerdings werde der operative Fortschritt unterhalb der EBITDA-Ebene nicht sichtbar. Ursächlich dafür sei unter anderem, dass infolge des zu rund 90 Prozent fremdfinanzierten Repowering-Projekts Langendorf nun deutlich höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen anfallen. Zudem habe das Quartalsergebnis unter einer stichtagsbedingten Wertberichtigung auf den Bitcoin gelitten. Auf Basis einer SOTP-Bewertung erhöht der Analyst das Kursziel auf 2,00 Euro (zuvor: 1,60 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 11:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 21.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102669
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: 3U Kaufen

Unternehmen:
3U HOLDING AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
2,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,12 €		 Abst. Kursziel*:
79,37%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,78%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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