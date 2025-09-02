DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
3U Aktie

1,39 EUR +0,05 EUR +3,36 %
STU
Marktkap. 48,85 Mio. EUR

KGV 72,02 Div. Rendite 0,00%
WKN 516790

ISIN DE0005167902

3U HOLDING AG
1,39 EUR 0,05 EUR 3,36%
SMC-Research hat auf die jüngste Prognoseanpassung der 3U Holding AG mit einem reduzierten Kursziel reagiert, sieht für das Unternehmen aber weiterhin deutliches Potenzial. Laut SMC-Analyst Adam Jakubowski befinde sich das SHK-Segment infolge der schwachen Konjunktur und anhaltender Unsicherheiten derzeit in schwierigem Fahrwasser, doch durch das laufende Repowering-Projekt im Windpark Langendorf dürfte sich die Ergebnissituation bereits 2026 deutlich verbessern. 

Die anhaltend schwache Konjunktur mit geringer Bautätigkeit und zunehmender Einkommensunsicherheit privater Haushalte lasse eine Erholung des SHK-Segments bislang nicht zu. Schwer wögen zudem die bestehende Unsicherheit über die weitere politische Ausgestaltung des Heizungsmarktes und die abwartende Haltung vieler Haushalte im Hinblick auf die anstehenden kommunalen Wärmepläne.

All das führe dazu, dass der Onlinehandel im SHK-Segment weiterhin ausgesprochen schwach sei, was 3U in dem betreffenden Segment – organisch – sinkende Erlöse beschere. Zusammen mit den Kosten der bislang nicht ausreichenden Gegenmaßnahmen sowie den Vorlaufkosten der eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzverbesserungsinitiativen führe dies zu einem hohen Segmentverlust, der auch das Konzern-EBITDA der ersten neun Monate mit -1,9 Mio. Euro in die roten Zahlen habe rutschen lassen.

Daraufhin habe 3U nun die Prognose für 2025 revidiert. Statt eines Umsatzes zwischen 62 und 66 Mio. Euro und eines EBITDA von -0,7 bis -1,0 Mio. Euro würden nun Erlöse zwischen 54 und 56 Mio. Euro und ein EBITDA-Fehlbetrag zwischen -2,5 und -3,5 Mio. Euro erwartet.

Diese Revision sei in den Schätzungen von SMC-Research nachvollzogen worden. Dadurch – und durch die Aktualisierung des Wertbeitrags der großen Bitcoin-Position – habe sich das Kursziel von 2,40 auf 1,90 Euro reduziert. Da jedoch aufgrund des laufenden Repowering-Projekts im größten Windpark Langendorf für 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer deutlichen Ergebnisverbesserung auszugehen sei, bleibe SMC-Research grundsätzlich positiv. Aufgrund der geänderten Risikoeinstufung der Schätzungen werde das Urteil von „Buy“ auf „Speculative Buy“ geändert.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2025 um 11:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.11.2025 um 10:44 Uhr fertiggestellt und am 06.11.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-06-SMC-Comment-3U-Holding_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
3U HOLDING AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,90 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,32 €		 Abst. Kursziel*:
44,49%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,18%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 3U HOLDING AG

11:19 3U Kaufen SMC Research
01.09.25 3U Kaufen GSC Research GmbH
18.08.25 3U Kaufen SMC Research
27.05.25 3U Kaufen GSC Research GmbH
19.05.25 3U Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu 3U HOLDING AG

StockXperts 3U Holding: Schwaches SHK-Geschäft zwingt zu Prognosekorrektur 3U Holding: Schwaches SHK-Geschäft zwingt zu Prognosekorrektur
Aktien-Global 3U Holding: Schwaches SHK-Geschäft zwingt zu Prognosekorrektur
StockXperts 3U Holding: Bilanziell solide aufgestellt
Aktien-Global 3U Holding: Bilanziell solide aufgestellt
StockXperts 3U Holding: Repowering und Bitcoins stimmen zuversichtlich
Aktien-Global 3U Holding AG: Repowering und Bitcoins stimmen zuversichtlich
finanzen.net 3U: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG: Solide Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG kauft weitere Bitcoin zu
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG: sound development of business in the first half of 2025 despite a challenging environment
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG buys more Bitcoin
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG secures strategic production and logistics location by acquiring a commercial property
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG sees the new 2025 financial year in with revenue growth
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG with plans for substantial revenue growth in 2025
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG brings the financial year 2024 to a successful close &#8211; medium-term growth ambitions intact
EQS Group EQS-Adhoc: 3U publishes preliminary figures for the 2024 financial year as well as sales and earnings forecast for 2025
EQS Group EQS-News: 3U HOLDING AG acquires the EMPUR Group, thereby reinforcing its position in the SHAC market
