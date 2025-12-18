DAX 24.235 +0,2%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,3%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.303 +3,3%Euro 1,1716 -0,1%Öl 59,85 +0,2%Gold 4.329 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie legt zu: Institutionelle Verschiebungen im Blick DroneShield-Aktie legt zu: Institutionelle Verschiebungen im Blick
Charttechnischer Jahresausblick 2026 Charttechnischer Jahresausblick 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Südzucker Aktie

Kaufen
Verkaufen
Südzucker Aktien-Sparplan
9,20 EUR +0,14 EUR +1,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 729700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007297004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUEZF

Warburg Research

Südzucker Hold

11:06 Uhr
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,20 EUR 0,14 EUR 1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,22 €		 Abst. Kursziel*:
-4,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,35%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

11:06 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Siemens Energy, Nordex, Südzucker, Mowi und Sartorius. Stocks in Action: Siemens Energy, Nordex, Südzucker, Mowi und Sartorius.
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Donnerstagvormittag nach
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen
dpa-afx Südzucker-Aktie fällt: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschende Ziele belasten Südzucker - Tief seit 2008
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge
RSS Feed
Südzucker AG (Suedzucker AG) zu myNews hinzufügen