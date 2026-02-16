DAX 24.998 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.518 +0,2%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.632 +0,4%Bitcoin 57.228 -1,6%Euro 1,1849 +0,0%Öl 67,38 -1,8%Gold 4.877 -2,3%
Südzucker Aktie

Südzucker Aktien-Sparplan
9,53 EUR -0,26 EUR -2,66 %
STU
Marktkap. 2 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

19:36 Uhr
Südzucker AG (Suedzucker AG)
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,53 EUR -0,26 EUR -2,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich schwaches Zuckersegment, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hinzu komme ein erhöhter Verschuldungsgrad des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

19:36 Südzucker Underweight Barclays Capital
21.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
15.01.26 Südzucker Hold Warburg Research
14.01.26 Südzucker Verkaufen DZ BANK
14.01.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Südzucker AG (Suedzucker AG) zu myNews hinzufügen