CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,64 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Expansion des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment dürfte sich nur begrenzt negativ auf CTS Eventim auswirken, schrieb Bernd Klanten am Dienstagabend. Auch Sorgen bezüglich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz seien überzogen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
69,00 €
|Abst. Kursziel*:
59,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
69,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,96%
|
Analyst Name:
Bernd Klanten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
