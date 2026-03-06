DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
69,20 EUR +0,10 EUR +0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,64 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

Barclays Capital

CTS Eventim Overweight

11:26 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
69,20 EUR 0,10 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Expansion des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment dürfte sich nur begrenzt negativ auf CTS Eventim auswirken, schrieb Bernd Klanten am Dienstagabend. Auch Sorgen bezüglich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz seien überzogen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,00 €		 Abst. Kursziel*:
59,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,96%
Analyst Name:
Bernd Klanten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

11:26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
10.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net CTS Eventim-Aktie: Was Analysten von CTS Eventim erwarten
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne
finanzen.net MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet
EQS Group CTS EVENTIM: Successful Olympic Premiere for New Arena in Milano
EQS Group CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen