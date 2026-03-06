Barclays Capital

CTS Eventim Overweight

11:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Expansion des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment dürfte sich nur begrenzt negativ auf CTS Eventim auswirken, schrieb Bernd Klanten am Dienstagabend. Auch Sorgen bezüglich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz seien überzogen./bek/ag

