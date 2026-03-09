Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,64 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
70,10 €
|Abst. Kursziel*:
11,27%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
69,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
