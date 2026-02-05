Henkel vz. Aktie
Marktkap. 31,2 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 88 Euro je Aktie belassen. Die Übernahme der niederländischen Stahl Gruppe sei ein strategischer Schachzug und kurbele den Gewinn des Konsumgüterherstellers deutlich an, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Kaufen
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
79,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
79,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|15:46
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:46
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:46
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG