DZ BANK

Henkel vz Kaufen

15:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 88 Euro je Aktie belassen. Die Übernahme der niederländischen Stahl Gruppe sei ein strategischer Schachzug und kurbele den Gewinn des Konsumgüterherstellers deutlich an, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

