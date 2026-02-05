DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1812 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind
RWE-Aktie gefragt: Gespräche über LNG-Lieferungen und Batterieprojekte mit Emiraten RWE-Aktie gefragt: Gespräche über LNG-Lieferungen und Batterieprojekte mit Emiraten
Henkel vz. Aktie

79,62 EUR +1,02 EUR +1,30 %
STU
Marktkap. 31,2 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
NEU
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Henkel vz Kaufen

15:46 Uhr
Henkel vz Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
79,62 EUR 1,02 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 88 Euro je Aktie belassen. Die Übernahme der niederländischen Stahl Gruppe sei ein strategischer Schachzug und kurbele den Gewinn des Konsumgüterherstellers deutlich an, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Kaufen

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
79,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
79,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

15:46 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktienbewertung DZ BANK beurteilt Henkel vz-Aktie mit Kaufen DZ BANK beurteilt Henkel vz-Aktie mit Kaufen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag seitwärts
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Vormittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag gefragt
dpa-afx ROUNDUP 2: Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl
dpa-afx Henkel-Aktie gewinnt: Konsumgüterkonzern will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen
finanzen.net DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel in discussions for a potential acquisition of Stahl Holdings B.V.
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
