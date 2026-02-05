DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1812 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
Airbus Aktie

190,62 EUR +1,68 EUR +0,89 %
STU
190,48 EUR +0,92 EUR +0,49 %
GVIE
Marktkap. 149,6 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

16:06 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
190,62 EUR 1,68 EUR 0,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe lediglich 19 Flugzeuge an die Kunden übergeben, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wert dürfte unter den Erwartungen der Anleger liegen. Damit werde sich der Druck auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr wohl noch erhöhen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
190,06 €		 Abst. Kursziel*:
23,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
190,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,28%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

16:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12:51 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
02.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
