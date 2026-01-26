DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.968 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1791 +0,1%Öl 67,45 +0,2%Gold 4.898 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger? DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,02 EUR -1,32 EUR -3,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,58 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

13:31 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
41,02 EUR -1,32 EUR -3,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft des Konzerns laufe es recht gut, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend nach den Zahlen des ersten Geschäftsquartals. Der schwächere Diagnostik-Bereich und der Ausblick auf das zweite Quartal hätten jedoch belastet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,86 €		 Abst. Kursziel*:
44,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,83%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

13:31 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
13:21 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:31 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge
dpa-afx Siemens Healthineers-Aktie schwächelt trotz bestätigter Kaufempfehlung
finanzen.net DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Siemens Healthineers-Anleger freuen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen